Скончался бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин

Лапин, говорится в сообщении, пришел в „Браво“ в очень непростой период, когда группу покинула ее солистка Жанна Агузарова. Он принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В частности, идея картонных декораций в классической песне „Стильный оранжевый галстук“ принадлежит именно ему. Лапин участвовал в записи альбомов „Скажем мы друг другу Браво“ (1988) и „Стиляги из Москвы“ (1990). И именно Лапин предложил назвать героя песни о „стиляге из Москвы“ Васей.