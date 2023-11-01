Ева Эльфи: как девушка из российской провинции стала суперзвездой порно, вышла замуж и мечтает сменить гражданство(22)
Сняв несколько видео и выложив их на PornHub, парочка стала известна — теперь их называют главными представителями „милого порно“. Юная девушка без грамма косметики и силикона вместе с бойфрендом предается утехам на камеру, а их ролики смотрят миллионы людей в разных уголках планеты.
Эльфи и ее бойфренд пошли дальше и, достигнув популярности, решили популяризировать интимные отношения. Так, у них есть целая серия обучающих роликов про интимную близость, разбор игрушек для взрослых, а также рассуждения о том, что нужно делать в постели, чтобы было хорошо.
Мало кто знает, но Юлия Романова уже несколько лет как замужем за своим партнером Артемом. Это не афишируется, ведь звезда взрослого кино не должна состоять в постоянных отношениях. Но во время записи проекта „А поговорить?“ Ирине Шихман парочка впервые рассказала об этом.
„Наверное, я предложил первый пожениться. Знал, что Юле очень хочется. А у меня было такое отношение к институту брака: если два человека друг друга любят, хотят быть вместе, зачем эти имущественные обязательства? В Лас-Вегасе было прикольно это сделать. Просто решили: „Мы в Вегасе, это крутой опыт, давай просто поженимся?“ На это у нас ушло часа четыре с выбором колец“, — вспоминает Артем.
По словам Эльфи, документы официально подтверждены в России, есть печать в паспорте. „Мы перевели, сделали апостиль, нам поставили штампы спустя год. Мы пришли в эдакое советское заведение, показали документы. Сотрудница не понимала, что такое Лас-Вегас, и не знала, как это написать“, — шутит звезда взрослого кино.
А вот к детям знаменитость не готова. Уже три года супруги путешествуют по миру и наслаждаются обществом друг друга. При этом продолжают сниматься и работать, что приносит им неплохой доход — около 170 тысяч долларов в месяц. „Я пока точно не готова к детям, это большая ответственность, нужно много времени уделять ребенку, посвящать все время ему, чтобы он всегда чувствовал любовь мамы рядом. Хочу реализовываться, путешествовать, посетить много стран, достичь успехов в карьере, заработать денег. Поэтому пока больше склоняюсь к заведению питомца“ , — откровенничает Юля-Ева.
Свою дальнейшую жизнь актриса хочет связать не с Россией, а с США. Именно поэтому недавно она подала документы на грин-карту и вскоре может сменить паспорт. „Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта по визе талантов. Для меня это еще один фактор, что моя профессия нормальная. Я тоже актриса, у меня есть награды, я работала. И вот у меня есть всемирное подтверждение, что я популярна, известна, за это мне могут дать ВНЖ, а потом паспорт и грин-карту“, — резюмировала знаменитость.