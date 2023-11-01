ВИДЕО | Косякплей: Джигана и Оксану Самойлову в образах из „Игры престолов“ подняли на смех

На размещенных кадрах Оксана попыталась изобразить Дейнерис Таргариен и предстала в длинном белом парике и платье. Рэпер же сделал вид, что он не то Джон Сноу, не то Кхал Дрого и примерил тёмно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.

„У Джигана такое лицо, будто его и не спрашивали, хочет он быть питекантропом или нет“, „Я одна сначала подумала, что он в образе первобытного человека?“, „У Джигана лицо — „мне этот мир абсолютно понятен, я устал““, „Кто сделал ему прекрасный макияж роковой женщины?“, „Если бы „Игру престолов“ снимали в России“, — смеются юзеры в комментариях.

Причём это был второй хэллоуинский образ четы. Ранее она выложила фото, где всё семейство позирует в стиле „Людей в чёрном“. Но и тут не обошлось без шуток от подписчиков: „Вы все одеты - вот это поворот!“ Впрочем, больше „прилетело“ вполне серьёзных претензий. Православные попеняли на презднование „сатанинского праздника“, а „сердобольные“ не простили Джигану поддержку Израиля.