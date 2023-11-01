Умер бывший муж Евы Лонгории, 50-летний актер Тайлер Кристофер

„С большой грустью делюсь новостью о кончине Тайлера Кристофера. Тайлер скончался утром из-за сердечного приступа в своей квартире в Сан-Диего. Тайлер был по-настоящему талантливым человеком. Он являлся прекрасным другом для всех тех, кто его знал. Тайлер был сторонником улучшения психического здоровья и лечения зависимости от запрещенных веществ. Он открыто говорил о своей борьбе с биполярным расстройством и алкоголем. Мы безмерно опустошены потерей нашего дорогого друга и молимся за его детей и его отца“, — поделился в личном блоге телеведущий Морис Бенар.

Пользователи Сети шокированы данной новостью. „Боже мой! Он был таким прекрасным человеком и потрясающим актером. Я в полном шоке. Да благословит Господь его душу“; „Я не могу в это поверить!“; „Очень любила этого актера. Очень печально читать такие новости!“; „Как жаль, сил близким пережить это горе!“; „Сердце разбито. Я всегда любил его, как Николаса из „Главного госпиталя“. Знаю, что у него были тяжелые времена, но читать это сейчас сразу после смерти Мэттью Перри… Это действительно сокрушительно“, — печалится публика.

К слову, за плечами Кристофера Тайлера роли в известных кинопроектах, к примеру, в „Главном госпитале“, „Зачарованных“ и других. В нулевых артист был женат на звездной коллеге Еве Лонгории. Этот брак продлился около двух лет. Во многом данный союз распался из-за актрисы, которая ревновала избранника по малейшему поводу.

„Это чувство отнимает такое большое количество энергии. Раньше я была настолько ревнива, что мой желудок как будто выворачивался наизнанку. Это самое ужасное, что я испытывала в жизни“, — откровенничала как-то Лонгория.