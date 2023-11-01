Хочешь похудеть — лучше не спрашивай. После советов Лолиты Анита Цой только набрала килограммы

Перед походом к нутрициологу Цой обратилась к астрологу, который дал ей одобрение на визит к врачу. Медик же посоветовала звезде есть не дробными порциями шесть раз в день, а принимать пищу всего три раза за сутки.

„У меня ощущение, что у меня просто вырвет желудок, и я каждый день ей жалуюсь. Каждую неделю, когда мы подводим итоги, ругаюсь сама на себя, что я этим занимаюсь и пошла к нутрициологу“, — пожаловалась Цой.

По словам звезды, за три недели такого режима она не только не сбросила лишний вес, но и набрала четыре килограмма. Нутрициолог Цой считает, что у певицы появился лишний вес из-за недостатка определенных веществ в организме, но певица сомневается в правильности такого лечения.

„Я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент“, — пояснила Цой.