Певец Карл-Эрик Таукар стал жертвой мошенников: сначала прислали поддельный товар, потом начали снимать деньги со счета

В программе „Stuudio“ Таукар рассказал, что недавно стал жертвой мошенников после того, как заказал в интернете кроссовки для бега. Когда товар был доставлен, певец заметил, что обувь выглядит не так, как показщано на сайте.

Чтобы развеять опасения он обратился в местный магазин спортивных товаров. Однако там ему сообщили,что его кроссовки, к сожалению, поддельные.

Сам Таукар говорит, что и не подозревал, что онлайн-магазин мог промышлять такими вещами. Во-первых, обувь продавалась по нормальной цене, а не слишком низкой. Во-вторых, сайт выглядел очень респектабельно и даже появлялся в поиске в Google впереди других известных обувных магазинов.

Однако этим дело не кончилось. Для того, чтобы приобрести кроссовки, Таукар ввел на сайте данные своей кредитной карты. В один день он обнаружил, что мошенники начали обчищать его банковский счет.

„Я даже и не подумал, что мне нужно поменять банковскую карту. Я этого не сделал и в течение следующих недель с моего счета были сделаны покупки по 150 евро. Кажется, в итоге сняли около 600 евро. Я ведь каждый день не проверяю счет. Я даже не мог подозревать, что они могут вот так снять деньги с моего счета“, - вспоминает певец.

Таукар добавил, что теперь везде использует двухфакторную аутентификацию, чтобы одного лишь пароля не было достаточно для того, чтобы взломать какой-либо аккаунт.