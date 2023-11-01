В рамках кинофестиваля PÖFF легендарный художник Бэнкси выражает поддержку Украине

Это символическое знакомство с украинскими фильмами, которых в этом году в программе PÖFF больше, чем когда-либо. Девятиминутный фильм-инсталляция называется „Муралы“ и столкнет зрителей лицом к лицу с разрушениями войны в Украине через граффити Бэнкси, оставленные на развалинах домов, школ и других объектов инфраструктуры.

Благодаря совместному использованию 3D-сканирования, света и звука руины оживают и рассказывают историю несправедливости в Украине, вселяя надежду на то, что однажды на них возродится новая жизнь.

Бэнкси продемонстрировал поддержку Украины осенью 2022 года, когда нарисовал в общей сложности семь картин на стенах Киева, Ирпеня, Гостомеля, Горенки и Бородянки. На самой известной из них изображен маленький ребенок, который ударом дзюдоиста кладет на спину человека, похожего на Владимира Путина. Изображение стало одним из символов украинского сопротивления, а также изображено на почтовой марке, выпущенной в Украине.

“Это наше письмо украинцам, нашим друзьям и коллегам, людям, чьи разбомбленные дома мы сканировали, героям, которые сейчас воюют в окопах – мы все помним и не будем молчать“, – заявили авторы проекта Артем Иваненко, Алекс Топаллер и Дан Шапиро. Проект был впервые представлен на Каннском кинофестивале этого года.