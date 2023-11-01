Кино
01.11.2023, 13:30

В рамках кинофестиваля PÖFF легендарный художник Бэнкси выражает поддержку Украине

 
APTOPIX Russia Ukraine War Banksy
APTOPIX Russia Ukraine War Banksy
ФОТО: Andrew Kravchenko | Scanpix

Кинофестиваль „Темные ночи“ представляет аудиовизуальный арт-проект, основанный на украинских муралах самого известного в мире уличного художника Бэнкси.

Это символическое знакомство с украинскими фильмами, которых в этом году в программе PÖFF больше, чем когда-либо. Девятиминутный фильм-инсталляция называется „Муралы“ и столкнет зрителей лицом к лицу с разрушениями войны в Украине через граффити Бэнкси, оставленные на развалинах домов, школ и других объектов инфраструктуры.

Благодаря совместному использованию 3D-сканирования, света и звука руины оживают и рассказывают историю несправедливости в Украине, вселяя надежду на то, что однажды на них возродится новая жизнь.

Бэнкси продемонстрировал поддержку Украины осенью 2022 года, когда нарисовал в общей сложности семь картин на стенах Киева, Ирпеня, Гостомеля, Горенки и Бородянки. На самой известной из них изображен маленький ребенок, который ударом дзюдоиста кладет на спину человека, похожего на Владимира Путина. Изображение стало одним из символов украинского сопротивления, а также изображено на почтовой марке, выпущенной в Украине.

“Это наше письмо украинцам, нашим друзьям и коллегам, людям, чьи разбомбленные дома мы сканировали, героям, которые сейчас воюют в окопах – мы все помним и не будем молчать“, – заявили авторы проекта Артем Иваненко, Алекс Топаллер и Дан Шапиро. Проект был впервые представлен на Каннском кинофестивале этого года.

„Муралы“ можно увидеть на PÖFF всего три раза: на открытии 3 ноября, на показе украинского документального фильма „Мы не исчезнем из программы Just Film 7 ноября и на PÖFF Shorts „Ночное кино 9 ноября. Всего в программе PÖFF этого года можно найти 12 украинских фильмов, из которых Украина является основным создателем девяти картин, и три созданы в сотрудничестве с Украиной.

„Кислородная станция Ивана Тимченко представляет Украину в основной конкурсной программе, а Уроки толерантности Аркадия Непиталюка – в конкурсной программе „Выбор критиков“. Также в программе „Степное Марины Вроды, „Навсегда, навсегда Анны Бурячковой, „Мы не исчезнем Алисы Коваленко и „20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова – последний также является в этом году украинским неанглоязычным номинантом на „Оскар“.

„Восточный фронт Виталия Манского и Евгения Титаренко и „Родина Анны Бадзяка и Александра Михалковича спродюсированы Украиной.Среди короткометражных фильмов – „Мариуполь. Тысяча ночей Софии Мельник, „Новый город друзей Романа Химея и Яремы Малащук и „Похожая картина авторского коллектива fantastic little splash.

PÖFF также впервые переводит часть информации на своем сайте на украинский язык.

Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году с 3 по 19 ноября. Фестиваль представляют компании Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует устойчивому сохранению эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является домашним отелем гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году ему также было присвоено звание друга культуры.

Более подробную информацию о PÖFF можно найти на сайте https://poff.ee/ru/.

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