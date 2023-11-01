В рамках кинофестиваля PÖFF легендарный художник Бэнкси выражает поддержку Украине

Это символическое знакомство с украинскими фильмами, которых в этом году в программе PÖFF больше, чем когда-либо. Девятиминутный фильм-инсталляция называется „Муралы“ и столкнет зрителей лицом к лицу с разрушениями войны в Украине через граффити Бэнкси, оставленные на развалинах домов, школ и других объектов инфраструктуры.
Благодаря совместному использованию 3D-сканирования, света и звука руины оживают и рассказывают историю несправедливости в Украине, вселяя надежду на то, что однажды на них возродится новая жизнь.
Бэнкси продемонстрировал поддержку Украины осенью 2022 года, когда нарисовал в общей сложности семь картин на стенах Киева, Ирпеня, Гостомеля, Горенки и Бородянки. На самой известной из них изображен маленький ребенок, который ударом дзюдоиста кладет на спину человека, похожего на Владимира Путина. Изображение стало одним из символов украинского сопротивления, а также изображено на почтовой марке, выпущенной в Украине.
“Это наше письмо украинцам, нашим друзьям и коллегам, людям, чьи разбомбленные дома мы сканировали, героям, которые сейчас воюют в окопах – мы все помним и не будем молчать“, – заявили авторы проекта Артем Иваненко, Алекс Топаллер и Дан Шапиро. Проект был впервые представлен на Каннском кинофестивале этого года.
„Муралы“ можно увидеть на PÖFF всего три раза: на открытии 3 ноября, на показе украинского документального фильма „Мы не исчезнем“ из программы Just Film 7 ноября и на PÖFF Shorts „Ночное кино“ 9 ноября. Всего в программе PÖFF этого года можно найти 12 украинских фильмов, из которых Украина является основным создателем девяти картин, и три созданы в сотрудничестве с Украиной.
„Кислородная станция“ Ивана Тимченко представляет Украину в основной конкурсной программе, а „Уроки толерантности“ Аркадия Непиталюка – в конкурсной программе „Выбор критиков“. Также в программе „Степное“ Марины Вроды, „Навсегда, навсегда“ Анны Бурячковой, „Мы не исчезнем“ Алисы Коваленко и „20 дней в Мариуполе“ Мстислава Чернова – последний также является в этом году украинским неанглоязычным номинантом на „Оскар“.
„Восточный фронт“ Виталия Манского и Евгения Титаренко и „Родина“ Анны Бадзяка и Александра Михалковича спродюсированы Украиной.Среди короткометражных фильмов – „Мариуполь. Тысяча ночей“ Софии Мельник, „Новый город друзей“ Романа Химея и Яремы Малащук и „Похожая картина“ авторского коллектива fantastic little splash.
PÖFF также впервые переводит часть информации на своем сайте на украинский язык.
Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году с 3 по 19 ноября. Фестиваль представляют компании Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует устойчивому сохранению эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является домашним отелем гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году ему также было присвоено звание друга культуры.
Более подробную информацию о PÖFF можно найти на сайте https://poff.ee/ru/.