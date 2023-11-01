Сегодня открывается новый сезон школьных концертов музыкального города
В этом сезоне программа школьных концертов, совместно разработанная Таллинном – городом музыки ЮНЕСКО и Eesti Kontsert, включает в себя 27 впечатляющих выступлений в 27 столичных школах. Первые концерты состоятся сегодня, 1 ноября, и продолжатся до конца декабря.
Вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что одна из ключевых целей Музыкального города – предоставить каждому молодому человеку, желающему учиться, творить или иным образом участвовать в музыкальной жизни такую возможность. „С этой точки зрения серия школьных концертов, инициированная Eesti Kontsert, это прекрасное начинание, которое приближает живую музыку к школьникам. Прошлые сезоны показали, что каждый концерт для кого-то становится первым и вдохновляющим знакомством с доселе далеким жанром и с живым исполнением“, – сказал Оя.
Цель программы школьных концертов – предложить учащимся реальный опыт и новые впечатления от прослушивания музыки, что позволяет дополнить музыкальное образование. Благодаря поддержке Таллинна, города музыки ЮНЕСКО, легендарная серия концертов проводится во многих столичных школах. Два предыдущих сезона наглядно продемонстрировали востребованность этой инициативы – судя по отзывам школьников, они приняли ее с энтузиазмом. И дирижеры, и музыканты получили высокую оценку слушателей.
По словам руководителя Eesti Kontsert Керту Орро, умение и привычка наслаждаться хорошей музыкой не рождаются сами собой. „Истории, которые мы слышим в детстве, остаются с нами на всю жизнь, а мелодии, которые мы слушаем в юные годы, закладывают основу того, какой музыкой мы будем наслаждаться и ценить во взрослом возрасте. Школьные концерты вносят неоценимый вклад в создание этого фундамента, ведь молодые люди получают возможность услышать великие классические произведения наряду с привычной популярной музыкой. Это вызовет у них желание заходить в концертные залы и спустя годы и десятилетия. Так мы зароним семена хорошей музыки в души молодых людей, из которых вырастут знающие и образованные в культурной сфере слушатели“, – добавила Орро.
В этом сезоне цикл концертов продлится до конца декабря. В рамках цикла в различных школах выступя Эстонский национальный хор, дуэт Ханса Кристиана Аавика и Каролины Аавик, Йохан Рандвере с Рейго Тамме, совместный квартет Сийма Аймла и Раймонда Вендла, Сулев Соммерr, Стен Валдмаа, струнный квартет LÕÕM совместно Йоханом Кристьяном Аймла, Сандра Хеленда Валдма, Кристин Клесмент и Антон Ханнес Карин, Рейго Ахвен, Виллу Вихермяэ и Сандер Мёльдер, дуэт Каспара Ульяса и Мартина-Ээро Кырессааре и струнное трио Таллиннского камерного оркестра с Мари Тарго, а также Анетт Айнсаар и Йоосеп Ахун.
Осенью программа включает в себя концерты в школах, а в весеннем семестре у школ появится возможность посетить мероприятия в концертном зале Estonia.
Сотрудничество музыкального города Таллинна и Eesti Kontsert по созданию формата школьных концертов началось в 2022 году. Это начинание направлено на то, чтобы у каждого таллиннского школьника была возможность соприкоснуться с миром музыки, укрепив впечатления, полученные на уроках, и пробудить еще больший интерес к этой сфере.