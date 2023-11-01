Сегодня открывается новый сезон школьных концертов музыкального города

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что одна из ключевых целей Музыкального города – предоставить каждому молодому человеку, желающему учиться, творить или иным образом участвовать в музыкальной жизни такую возможность. „С этой точки зрения серия школьных концертов, инициированная Eesti Kontsert, это прекрасное начинание, которое приближает живую музыку к школьникам. Прошлые сезоны показали, что каждый концерт для кого-то становится первым и вдохновляющим знакомством с доселе далеким жанром и с живым исполнением“, – сказал Оя.

Цель программы школьных концертов – предложить учащимся реальный опыт и новые впечатления от прослушивания музыки, что позволяет дополнить музыкальное образование. Благодаря поддержке Таллинна, города музыки ЮНЕСКО, легендарная серия концертов проводится во многих столичных школах. Два предыдущих сезона наглядно продемонстрировали востребованность этой инициативы – судя по отзывам школьников, они приняли ее с энтузиазмом. И дирижеры, и музыканты получили высокую оценку слушателей.

По словам руководителя Eesti Kontsert Керту Орро, умение и привычка наслаждаться хорошей музыкой не рождаются сами собой. „Истории, которые мы слышим в детстве, остаются с нами на всю жизнь, а мелодии, которые мы слушаем в юные годы, закладывают основу того, какой музыкой мы будем наслаждаться и ценить во взрослом возрасте. Школьные концерты вносят неоценимый вклад в создание этого фундамента, ведь молодые люди получают возможность услышать великие классические произведения наряду с привычной популярной музыкой. Это вызовет у них желание заходить в концертные залы и спустя годы и десятилетия. Так мы зароним семена хорошей музыки в души молодых людей, из которых вырастут знающие и образованные в культурной сфере слушатели“, – добавила Орро.