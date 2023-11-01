Валерия Гай Германика разводится с третьим мужем(6)
Режиссер Валерия Гай Германика разводится с третьим мужем. Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале.
„Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написаной страницей. Мы расстались. Журналисты не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня как ружье, но если я сниму фильм про себя, я смогу все. Господь, убей меня сейчас и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой. Развод, развод! Гибель семьи, империи и всего живого. Бог плачет!“ - выдала Германика.
Ранее она рассталась с отцом своей первой дочки. Затем пыталась создать отношения с певцом Глебом Самойловым, которого лечила в наркологической клинике, потратив на это почти весь свой гонорар за сериал „Школа“, но и с ним не смогла ужиться. После вышла замуж за двоеженца, от которого родила еще одну дочь, но и с ним разошлась. В 2019-ом опять вышла замуж, родила сына, но брак не продержался и четырех лет.