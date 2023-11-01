Валерия Гай Германика разводится с третьим мужем

„Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написаной страницей. Мы расстались. Журналисты не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня как ружье, но если я сниму фильм про себя, я смогу все. Господь, убей меня сейчас и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой. Развод, развод! Гибель семьи, империи и всего живого. Бог плачет!“ - выдала Германика.