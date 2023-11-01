„Ранимый друг пытается лишить работы“: Кристина Асмус намекнула на козни известного артиста

„Один мой ранимый друг отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров. Но. Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай!“ — написала 35-летняя Асмус в личном блоге. Кристина не назвала имени обидчика — и пользователи Сети гадают, о ком идет речь. Первым на ум приходит Александр Петров, но ему сейчас, кажется, не до ссор — звезда наслаждается медовым месяцем. А реакция Гарика Харламова была бы запоздалой. Так что непонятно, кому Кристина перешла дорогу.