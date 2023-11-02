Управа района Ласнамяэ приглашает на концерт ко Дню отца

„Концерт по случаю Дня отца — это отличный способ сделать этот день особенным для вашего отца, дедушки или просто любимого человека. На месте будет представлена интересная программа, которая создаст радостное и праздничное настроение“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.