Управа района Ласнамяэ приглашает на концерт ко Дню отца
В воскресенье, 12 ноября, в центре культуры „Линдакиви“ состоится бесплатный концерт, посвящённый Дню отца. Предварительная регистрация не требуется.
„Концерт по случаю Дня отца — это отличный способ сделать этот день особенным для вашего отца, дедушки или просто любимого человека. На месте будет представлена интересная программа, которая создаст радостное и праздничное настроение“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В концерте примут участие вокальная студия „Кнопочки“, дуэт Haja, вокальная студия Voice & Beauty, танцевальная студия Mission4 и ансамбль Trio Romance.
Мероприятие состоится в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22) в 12.00 и будет бесплатным для всех. Организаторы просят приходить на концерт здоровыми, а в случае заболевания остаться дома.