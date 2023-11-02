Робби Уильямс рассказал о своих психиатрических нарушениях

„И если их нет в начале, то они есть к концу. Никто не получает бесплатного пропуска в игре за славу. Никто не выходит с другой стороны хорошо приспособленным, счастливым и психически здоровым. Назовите мне хоть одного“, — заявил Уильямс.

Музыкант также перечислил диагнозы, которые ему диагностировали за весь период карьеры:

„Диспраксия, дислексия, СДВГ, телесное дисморфическое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)... Я собираю их, как скаутские значки“.

Недавно Уильямс признался, что использовал препарат для диабетиков, чтобы скинуть вес в два раза. По словам певца, он испытывал серьезные психологические проблемы из-за набранного веса. Тогда медики прописали ему препарат для диабетиков, который по своему действию напоминает Оземпик и сильно снижает аппетит. Уильямс назвал свое внезапное и резкое похудение „рождественским чудом“ и заверил, что лишний вес сводил его с ума.