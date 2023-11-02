Джек-пот! Софи Тернер после развода с Джо Джонасом увела парня-миллиардера у греческой принцессы

Именно Джо заботился о детях в течение последних трех месяцев. Напомним, у пары две дочки: трехлетняя Уилла и годовалая малышка, имя которой звездные родители до сих пор не раскрыли публике.

Различия в образе жизни тоже сыграли свою роль. Джонас предпочитал вести домашний и семейный образ жизни. А его жена очень любила вечеринки. И ни замужество, ни рождение двух детей Софи не изменило. Кстати, даже на красные дорожки, еще будучи замужем, она часто выходила одна.

Похоже, несмотря на опровержения представителей Тернер, эти слова все же оказались правдой. Ведь именно 27-летняя Софи очень быстро оправилась от разрыва и успела закрутить новый роман. Да еще какой! Новый избранник актрисы — да простят нас поклонники Джонаса — превосходит музыканта по всем статьям. по крайней мере, на первый взгляд.

Аристократ, будущий 5-й виконт Каудрей, бизнесмен-девелопер, миллиардер и просто красавчик, 29-летний Перегрин Пирсон покорил немало сердец. С 2020 года он встречался с принцессой Дании и Греции, Марией-Олимпией. Девушка — единственная дочь наследного принца Греции Павла и его жены Мари-Шанталь Миллер, к тому же — крестница британского короля Карла III.

Все вокруг надеялись, что этот союз приведет к свадьбе, и два аристократических рода соединятся. Но в сентябре этого года стало известно, что Перегрин и Мария-Олимпия расстались. И, судя по всему, не просто так. Инициатором разрыва выступил Пирсон — уж не Софи Тернер ли стала тому причиной? Недавно их уже засняли целующимися на свидании, а значит, оно было явно не первым.

Остается лишь следить за развитием этого романа. Закончится ли он свадьбой?