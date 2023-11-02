„Единение народа небывалое“: Андрей Макаревич рассказал о ситуации в Израиле

„Не хочу говорить про Россию — я там уже давно не был. Я думаю, что с того момента, как я оттуда уехал, там многое могло измениться; не уверен, что в лучшую сторону“, — говорит музыкант. И рассуждает о том, что сейчас происходит в Израиле и что необходимо делать дальше: „...надо сейчас по возможности быстро покончить с ХАМАСом, а потом уже разбираться с виноватыми (в том, что не было предотвращено нападение на Израиль 7 октября — прим. ред.). Вот только сейчас, во время военных действий, будет немножко не вовремя их искать, стратегически неправильно. Но ничего, не первая война — Израиль за своё существование воевал со второго дня своего существования, так что опыт есть. А единение народа — просто небывалое, я такого никогда нигде не видел. Израильтяне все считают себя и ощущают одной семьёй, поэтому это очень важный фактор“.