„Воткнул Путину по самые помидоры“. Панин сфотографировался с американским паспортом на фоне украинского флага(15)
Российский актер Алексей Панин 1 ноября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с американским паспортом в руках на фоне украинского флага, — подмечает Gurdonua. И уже успел посмеяться над теми, кто решил, будто он похвастал американским гражданством.
„Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США — и американский паспорт в кармане“, — написал он.
„Красавец! Поздравляю! Воткнул [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину по самые помидоры“, — отреагировал украинский журналист Дмитрий Гордон.
„Ждите разрыва пятых точек у российской прессы“, — прокомментировали пост подписчики актера.
Через некоторое время Панин вышел на связь и пояснил, что американское гражданство он не получал, а лишь сфотографировался с чужим паспортом, что должно символизировать мечту. „Не верьте российской пропаганде“ — посмеялся актёр, который сам же её и спровоцировал на неверное понимание ситуации. Заодно Панин пояснил, что его отъезд — вовсе не „бегство“, связанное со скандалом в Таллинне, как это тоже подавалось в прессе: отъезд был запланирован давно, а инцидент в столице Эстонии и скандалом-то артист не стремится называть: „Я даже штраф не заплатил, речь о депортации не шла“.