„Воткнул Путину по самые помидоры“. Панин сфотографировался с американским паспортом на фоне украинского флага

Через некоторое время Панин вышел на связь и пояснил, что американское гражданство он не получал, а лишь сфотографировался с чужим паспортом, что должно символизировать мечту. „Не верьте российской пропаганде“ — посмеялся актёр, который сам же её и спровоцировал на неверное понимание ситуации. Заодно Панин пояснил, что его отъезд — вовсе не „бегство“, связанное со скандалом в Таллинне, как это тоже подавалось в прессе: отъезд был запланирован давно, а инцидент в столице Эстонии и скандалом-то артист не стремится называть: „Я даже штраф не заплатил, речь о депортации не шла“.