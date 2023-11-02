Свекровь МакSим раскрыла шокирующие подробности о жизни певицы и уличила ее во лжи

Уже после развода в СМИ появлялись сообщения, что Алексей стал инициатором разрыва, поскольку артистка якобы сильно изменилась не в лучшую сторону. Певица же рассказала Стрелец, что это она ушла от супруга с маленькой дочкой, так как начала переживать за их безопасность. Также Марина открыто намекнула, что ее бывший супруг употреблял наркотические вещества, а сейчас не участвует в жизни дочери и лишь изредка созванивается с ней.

„К тому времени он уже пристрастился. Я видела бешеные глаза и слушала рассказы о том, что я из масонов, а он потомок Николая II, наша дочь будущая царица и нас хотят убить. Я начала бояться за себя и ребенка“, — сказала МакSим.

Смелые заявления Марины не остались незамеченными. Под ее публикациями в Инстаграме Super заметил гневные комментарии нынешней супруги Алексея Луговцова. „Ещё раз назовёшь моего мужа наркоманом, а ребёнка „кто-то“... то все СМИ, которым так интересно, узнают правду про жизнь с певицей Максим. Ну и старые фотографы тоже фотки устали хранить у себя красивые. Трусы надень или крестик сними, дамочка в белом пальто“ — разгневанно написала она. Естественно, СМИ сразу стало интересно узнать правду — и женщина связала журналистов с матерью супруга. Ирина Владимировна рассказала свою версию.

„Во-первых, он был ей вовсе не муж. Они только венчались. Подавали заявление, но расписаны так и не были. — Про наркозависимость сына — это ее [МакSим] любимая фишка. Наркотики он никогда не употреблял. Выпивал, как все молодые, особенно после того, как они расстались, и все. У него тогда был сложный период. Сейчас вообще не пьет, не курит“.Также Ирина Владимировна объяснила, что про масонов Алексей шутил. Сама же Марина, по словам женщины, много выдумывает: „Может быть, она стала так себя вести после болезни. Ощущение, что она живет в каком-то своем мире, много чего сочиняет. Проблемы с алкоголем у нее достаточно давно“.