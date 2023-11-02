Свекровь МакSим раскрыла шокирующие подробности о жизни певицы и уличила ее во лжи
В интервью певица заявила, что никогда не хотела замуж, но влюбилась в звукорежиссёра Алексея Луговцова и узаконила отношения с ним, — напоминает Super. Дальше же, как обычно бывает в таких случаях, есть две версии произошедшего.
Уже после развода в СМИ появлялись сообщения, что Алексей стал инициатором разрыва, поскольку артистка якобы сильно изменилась не в лучшую сторону. Певица же рассказала Стрелец, что это она ушла от супруга с маленькой дочкой, так как начала переживать за их безопасность. Также Марина открыто намекнула, что ее бывший супруг употреблял наркотические вещества, а сейчас не участвует в жизни дочери и лишь изредка созванивается с ней.
„К тому времени он уже пристрастился. Я видела бешеные глаза и слушала рассказы о том, что я из масонов, а он потомок Николая II, наша дочь будущая царица и нас хотят убить. Я начала бояться за себя и ребенка“, — сказала МакSим.
Смелые заявления Марины не остались незамеченными. Под ее публикациями в Инстаграме Super заметил гневные комментарии нынешней супруги Алексея Луговцова. „Ещё раз назовёшь моего мужа наркоманом, а ребёнка „кто-то“... то все СМИ, которым так интересно, узнают правду про жизнь с певицей Максим. Ну и старые фотографы тоже фотки устали хранить у себя красивые. Трусы надень или крестик сними, дамочка в белом пальто“ — разгневанно написала она. Естественно, СМИ сразу стало интересно узнать правду — и женщина связала журналистов с матерью супруга. Ирина Владимировна рассказала свою версию.
„Во-первых, он был ей вовсе не муж. Они только венчались. Подавали заявление, но расписаны так и не были. — Про наркозависимость сына — это ее [МакSим] любимая фишка. Наркотики он никогда не употреблял. Выпивал, как все молодые, особенно после того, как они расстались, и все. У него тогда был сложный период. Сейчас вообще не пьет, не курит“.Также Ирина Владимировна объяснила, что про масонов Алексей шутил. Сама же Марина, по словам женщины, много выдумывает: „Может быть, она стала так себя вести после болезни. Ощущение, что она живет в каком-то своем мире, много чего сочиняет. Проблемы с алкоголем у нее достаточно давно“.
С дочерью Сашей у Алексея прекрасные отношения. По словам Ирины Владимировны, МакSим, возможно, просто всего не знает, ведь дочь многое от нее утаивает: „Начнем с того, что Марина до трех лет к ребенку меня даже не подпускала. Потом могла видеться только я, а Алексей нет. Они начали более-менее общаться, когда родилась Маша (вторая дочь Марины от бизнесмена Антона Петрова. — Прим. ред.). Тогда Леша начал общаться с Сашей и продолжает до сих пор“.
Более того, несмотря на новости, что Марина через суд добилась определения места жительства девочки с матерью, Саша до сих пор прописана в квартире бабушки. „1/3 моей квартиры в Подмосковье принадлежит Саше. Она здесь прописана. Леша чем мог, помогал. На все праздники, на все дни рождения Саша получала подарки. В прошлом году сбились с ног, чтобы найти ей часы, которые она очень хотела. Леша сейчас прекрасно общается с Сашей, а Марина этого даже не знала из-за перманентного опьянения. Когда он ей сказал: „Мы с Сашей общаемся. Саша приезжала, общалась с братиком“, она была в шоке“, — рассказала Ирина Super. Пока Марина лежала в коме, Алексей забирал к себе дочь. Об этом певица тоже не знала.
Ирина Владимировна также подтвердила слухи о том, что Антон Петров, отец второй дочери МакSим, бросил певицу, когда та была на седьмом месяце беременности. И посоветовала Марине оставить своих бывших в покое.
„2000-е давно прошли. Нужно принимать себя такой, какая ты есть, надо жить дальше, растить детей, чем-то заниматься. Почему столько лет прошло, а она все не может его отпустить? Потому что у нее не складывается в жизни. Прекрасно все складывается у Алексея, прекрасно сложилось у Антона. Для чего трясти грязным бельем? Ты не понимаешь, что страдают твои же дети, твоя же дочь? Ты ей мстишь за то, что она общалась с отцом и не поставила тебя в известность? А может быть, ты была в таком состоянии, что она не могла тебе рассказать“, — подытожила Ирина Владимировна.
А вот тема "фотографий у старых фотографов" пока не раскрыта.