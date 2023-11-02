ФОТО | Определены юные писатели из всех школ Таллинна
В пятницу, 20 октября, в Таллиннской центральной библиотеке в отделе литературы на эстонском языке состоялась презентация детского сборника самостоятельного творчества „Свои сказки 4“. Это шестнадцатая книга из серии подарочных книг, изданных Центральной библиотекой, которая скоро будет доступна 4689 первоклассникам во всех школах Таллинна.
В книге „Свои сказки 4“ были опубликованы работы конкурса самостоятельного творчества, состоявшегося осенью 2022 года, с историями 12 юных авторов, которые можно найти между обложками книги. Известные детские писатели - Тийу Кицик, Индрек Кофф, Анти Саар и Ильмар Томуск также написали рассказы на те же темы, что и дети. Иллюстратор книги - Тийу Кицик.
Книга под названием „Свои сказки“ издается Центральной библиотекой раз в четыре года, объединяя в произведения, участвовавшие в детских творческих конкурсах, проводимых в библиотеке. Публикуя детские стихи и рассказы, библиотека хочет привлечь детей писать, и отметить тех, кто любит книги и чтение.
Каждый первоклассник получит эту книгу в подарок, а Таллиннская Центральная библиотека ждет всех детей в гости!