ФОТО | Определены юные писатели из всех школ Таллинна

В книге „Свои сказки 4“ были опубликованы работы конкурса самостоятельного творчества, состоявшегося осенью 2022 года, с историями 12 юных авторов, которые можно найти между обложками книги. Известные детские писатели - Тийу Кицик, Индрек Кофф, Анти Саар и Ильмар Томуск также написали рассказы на те же темы, что и дети. Иллюстратор книги - Тийу Кицик.

Книга под названием „Свои сказки“ издается Центральной библиотекой раз в четыре года, объединяя в произведения, участвовавшие в детских творческих конкурсах, проводимых в библиотеке. Публикуя детские стихи и рассказы, библиотека хочет привлечь детей писать, и отметить тех, кто любит книги и чтение.

Каждый первоклассник получит эту книгу в подарок, а Таллиннская Центральная библиотека ждет всех детей в гости!