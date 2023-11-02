Из-за нового реалити-шоу скандальной виолончелистке Сильвии Ильвес позвонили из полиции: она поставила жизнь детей под угрозу!

Посмотревшие реалити-шоу эстоноземельцы отметили, что в нем Сильвия неоднократно нарушает ПДД. Например, в одной серии ее младший сын едет на заднем сиденье без специального кресла, от чего он не полностью пристегнут ремнем. В другой серии один из детей виолончелистки и вовсе едет на заднем сиденье без ремня. Судя по всему, у самой Сильвии в той же серии ремень безопасности был тоже отстегнут.

Как подтвердили Kroonika в полиции, с Сильвией Ильвес связались после того, как пользователи соцсетей привлекли внимание полиции к содержанию ее реалити-шоу.

По словам полиции, у них нет цели наказать многодетную мать, но они крайне серьезно относятся к действиям, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье ребенка, так как ребенок в силу своего возраста не в состоянии оценивать связанную с дорожным движением опасность.

Сильвия Ильвес подтвердила Kroonika, что ей звонили из полиции после выхода ее реалити-шоу. „Я абсолютно не идеальная мать и иногда забываю“, - сказала она и добавила, что хочет извиниться перед телезрителями.

Она сказала, что ехала на старой машине отца, которая не подает сигнал, когда ремень безопасности не пристегнуть во время езды. „Чисто моя забывчивость и ошибка“, - кается мать четверых детей и заверяет, что обычно у ее детей всегда пристегнут ремень безопасности.