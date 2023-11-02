Умер дирижер Юрий Темирканов

Юрий Темирканов родился в Нальчике в 1938 году. Окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году стал победителем Всесоюзного конкурса дирижеров и совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии.

С оркестром Ленинградской филармонии Термирканов работал с 1968 года, а с 1988 года стал его главным дирижером.

Темирканов выступал с Берлинским, Венским и Лондоским филармоническими оркестрами, Дрезденской государственной капеллой, Лондонским симфоническим оркестром, оркестром театра Ла Скала и другие ведущими коллективами Европы.

В 1992-1998 годах занимал пост главного дирижера лондонского Королевского филармонического оркестра. Был главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио. В 2000-2006 годах возглавлял Балтиморский симфонический оркестр, а в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме, — пишет „Медуза“.