Алла Пугачева вернулась в Россию?

По данным источника телеграм-канал Baza, Пугачёва въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области. Затем певица села в чёрную „Камри“ и уехала.

Алла Пугачёва, если верить подписчикам телеграм канала, скрывала лицо платком, когда пересекала погранпереход. По сообщениям инсайдеров, Максим Галкин замечен не был. Также свидетели ничего не говорят о детях.

Алла Пугачёва и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала вторжения России в Украину. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022-го и в мае 2023 года. 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в Инстаграм, подписав фото „Живем дальше“.