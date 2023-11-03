Президентское кино: о Мери снимут художественный фильм, об Ильвесе - документалку
Эстонская киноиндустрия взялась за фильмы о президентах ЭР. Режиссер Пеэтер Урбла (78) хочет снять полнометражный художественный фильм о студенческих годах Леннарта Мери, а документалист Яан Тоотсен (48) заканчивает фильм „В добрый путь, господин Президент!“ о Тоомасе Хендрике Ильвесе.
„Съемки фильма об Ильвесе закончены, он находится на стадии монтажа, а постпроизводство – озвучка, спецэффекты, цветокоррекция, музыкальное оформление - все еще впереди“, - рассказал Яан Тоотсен.
Художественный фильм о Мери находится на стадии написания сценария, поэтому Пеэтер Урбла не хочет пока ничего говорить. „Не хочу сглазить“, - поясняет режиссер.
Оба фильма получили поддержку от Эстонского капитала культуры: фильм про Ильвеса получил 25 000 евро, а про Мери - 3000 евро.