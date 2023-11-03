Индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности

По данным издания, артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Отмечается, что новорожденного ребенка болливудской звезды удалось спасти — сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. У доктора Прии остались мать и супруг.

„Мать Прии плачет, не в силах принять смерть единственной дочери. Вчера я шел в больницу и во мне проливалась грусть. Когда человек, которому всего 34 года, покидает этот мир, разум не имеет права выражать соболезнования....Как муж и мать Прии оправятся от этого краха...Не знаю...Пусть у их разума найдутся силы для этого“, — написал коллега доктора Прии, актер Кишор Сатья в личном блоге.