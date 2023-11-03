Стивена Тайлера вновь обвинили в сексуальном насилии

Беллино заявила, что Тайлер напал на нее в 1975 году, когда ей было 17 лет. На тот момент музыканту было около 27 лет. По словам женщины, он атаковал ее дважды за один день.

Беллино утверждает, что познакомилась с Тайлером после того, как ее подруга устроила встречу с рок-группой Aerosmith в отеле Warwick в Нью-Йорке. Это произошло после модного показа, в котором участвовала Беллино.

Музыканты вместе с девушками прогулялись по Шестой авеню. Во время прогулки Тайлер якобы вынудил Беллино зайти в телефонную будку. Там он удерживал ее силой, поцеловал и попытался снять с нее одежду.

„Тайлер терзал и щупал истицу, он совершал движения, притворяясь, будто занимается сексом с ней. Другие [участники прогулки] стояли рядом с телефонной будкой, смеясь, пока прохожие наблюдали происходящее; никто не вмешался“, — указали в иске юристы Беллино.

Женщина добавила, что в момент инцидента на Тайлере „не было нижнего белья и были тонкие брюки“, а пенис артиста был эрегирован, что было очевидно Беллино при его прикосновениях к ней.

По словам Беллино, ей удалось выбежать из телефонной будки „в шоке и страхе“, после того как она сумела высвободить свое колено и потянуть Тайлера за волосы. Женщина утверждает, что инцидент был ее первым сексуальным опытом.

После харассмента Беллино осталась с группой, поскольку домой ее должна была отвезти подруга. Музыканты вернулись в отель вместе с девушками, где позднее Тайлер вновь принудил Беллино к поцелую. Девушка, согласно информации в иске, оказала ему сопротивление.

Тем не менее рокер намекнул ей, что намерен заняться сексом с ней. Он прошептал Беллино на ухо, что пойдет в свою комнату, чтобы быстро кое‑что сделать, а затем позвонит ей, чтобы она присоединилась к нему.

Когда Тайлер позвонил сотрудникам отеля, чтобы те пригласили Беллино в его номер, девушка рыдала и дрожала от страха. Беллино „не могла говорить и была парализована“, утверждает она в иске.