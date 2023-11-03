Сиа выложила ролик с парой из Самары. Его уже посмотрели 13 млн раз

В прошлые годы перед Новым годом в соцсетях появлялись ролики, в которых влюбленные люди танцуют под снегопадом под песню Сии „Snowman“. „Начинаю обратный отсчет до того, как мы начнем чувствовать это снова… Кто готов к празднику?“ — написала певица.

Видео, которое выложила Сиа, было снято в Самаре. Оригинальный ролик ещё в 2021 году сняла пользовательница @kfgfpo. В комментариях ей написали, что их заметила Сиа, но она „после отмены тиктока в танке“. Напомним, после начала военной агрессии России Tiktok закрыл доступ российским пользователям к некоторым функциям сервиса — в первую очередь, к публикации видео. Это резко снизило интерес к ресурсу, хотя энтузиасты всё же нашли обходные пути.