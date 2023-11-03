ВИДЕО | Now And Then: последнюю песню „Битлз“ наконец можно послушать

На создание этой композиции, первые аккорды которой Джон Леннон записал еще в 1978 году, в общей сложности ушло 45 лет, и в работе над ней приняли участие все четверо музыкантов — правда, не всегда физически вместе, поскольку в живых сейчас осталось только двое битлов, которые и завершили работу, использовав только недавно появившиеся технологии.

Замыкая круг истории, двойной сингл объединяет последнюю песню группы с ее дебютной Love Me Do.

В Великобритании честь первыми сыграть в эфире новую песню выпала радиостанциям Би-би-си. Одновременно сингл появился и на стриминговых сервисах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music.

Завтра в магазинах появятся в продаже компакт-диски, винил и даже многими давно позабытые компакт-кассеты с этой записью, а 10 ноября сингл будет включен в новые, расширенные версии „Красного“ и „Голубого“ альбомов „Битлз“.

Название новой песни буквально переводится с английского языка как „тогда и сейчас“, хотя это выражение может означать „время от времени“, или „порой“.

В основе композиции — демозапись, которую еще в конце 1970-х сделал Джон Леннон, подыгрывая себе на рояле, и она в течение многих лет расходилась на бутлегах — „пиратских“ пластинках.

В середине 1990-х трое оставшихся членов „Битлз“ пытались работать над ней в рамках проекта Anthology („Антология“). Они так и не довели ее до ума (подробнее об этом — немного ниже), но Джордж Харрисон успел записать для песни гитарные партии.

А в прошлом году два сэра — Пол Маккартни и Ринго Старр — завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий, позволивших отделить голос Джона Леннона от звуков рояля и всех шумов, которые содержались на далеко не совершенной записи, сделанной на компакт-кассете, и довести его звучание до идеального состояния.

Стоит ли ожидать видеоклип этой песни?