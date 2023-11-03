ВИДЕО | Now And Then: последнюю песню „Битлз“ наконец можно послушать
После недели напряженных ожиданий поклонники ливерпульской четверки наконец-то могут услышать песню, которая обещает стать лебединой для „Битлз“: вышел сингл Now And Then.
На создание этой композиции, первые аккорды которой Джон Леннон записал еще в 1978 году, в общей сложности ушло 45 лет, и в работе над ней приняли участие все четверо музыкантов — правда, не всегда физически вместе, поскольку в живых сейчас осталось только двое битлов, которые и завершили работу, использовав только недавно появившиеся технологии.
Замыкая круг истории, двойной сингл объединяет последнюю песню группы с ее дебютной Love Me Do.
В Великобритании честь первыми сыграть в эфире новую песню выпала радиостанциям Би-би-си. Одновременно сингл появился и на стриминговых сервисах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music.
Завтра в магазинах появятся в продаже компакт-диски, винил и даже многими давно позабытые компакт-кассеты с этой записью, а 10 ноября сингл будет включен в новые, расширенные версии „Красного“ и „Голубого“ альбомов „Битлз“.
Название новой песни буквально переводится с английского языка как „тогда и сейчас“, хотя это выражение может означать „время от времени“, или „порой“.
В основе композиции — демозапись, которую еще в конце 1970-х сделал Джон Леннон, подыгрывая себе на рояле, и она в течение многих лет расходилась на бутлегах — „пиратских“ пластинках.
В середине 1990-х трое оставшихся членов „Битлз“ пытались работать над ней в рамках проекта Anthology („Антология“). Они так и не довели ее до ума (подробнее об этом — немного ниже), но Джордж Харрисон успел записать для песни гитарные партии.
А в прошлом году два сэра — Пол Маккартни и Ринго Старр — завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий, позволивших отделить голос Джона Леннона от звуков рояля и всех шумов, которые содержались на далеко не совершенной записи, сделанной на компакт-кассете, и довести его звучание до идеального состояния.
Стоит ли ожидать видеоклип этой песни?
Да, режиссер Питер Джексон создал такой видеоклип, который будет представлен уже в пятницу. В нем содержатся ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе „несколько бесценных секунд“ самой первой известной съемки „Битлз“, предоставленные первым ударником группы Питом Бестом и его братом Роугом.
По словам Роуга, он купил эту пленку (на ней нет звука) у владельца кинокамеры, который снимал выступление группы в церкви городка Биркенхэд в феврале 1962 года, за 8 месяцев до выхода в свет их дебютного сингла.
Джексон со своими помощниками довел запись до ума, и теперь она, по словам Роуга, „выглядит совершенно фантастически“.
К тому же это единственные кинокадры, на которых музыканты выступают в кожаных костюмах, которые они очень любили до тех пор, пока не стали по-настоящему знаменитыми.
Любопытно, что это также единственные сохранившиеся кинокадры, где в составе группы все еще выступает Пит Бест, которого вскоре после этого сменил Ринго Старр. Впрочем, на записи Пита практически не видно.
В видеоклипе для Now And Then Джексон использовал лишь около 6 секунд из этой съемки, которая в общей сложности длится почти минуту. Целиком ее можно будет увидеть в Ливерпульском музее „Битлз“, которым владеет Роуг Бест.