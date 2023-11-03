Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о здоровье актрисы

Подписчики Анны Заворотнюк поинтересовались у нее, как себя чувствует ее родительница.

„Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди“, — написала дочь звезды „Моей прекрасной няни“.

О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, сообщалось в 2019 году. Представители звезды отказывались комментировать ее состояние. В начале этого года стало известно, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Отмечается, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг, фигурист Петр Чернышев.