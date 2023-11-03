Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о здоровье актрисы
Дочь российской актрисы и звезды сериала „Моя прекрасная няня“ Анастасии Зворотнюк, которая уже четыре года борется с раком мозга, рассказала о состоянии матери. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики Анны Заворотнюк поинтересовались у нее, как себя чувствует ее родительница.
„Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди“, — написала дочь звезды „Моей прекрасной няни“.
О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, сообщалось в 2019 году. Представители звезды отказывались комментировать ее состояние. В начале этого года стало известно, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Отмечается, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг, фигурист Петр Чернышев.