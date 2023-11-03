Макаревич, Полозкова, Козырев и другие: ETV+ покажет цикл передач „Другие берега“ о жизни российских эмигрантов

Цикл передач „Другие берега“ предлагает зрителям отправиться в путь, чтобы встретиться с героями последней российской эмиграции, той, которую называют „военной“. Для этого создатели проекта посетили шесть городов в пяти странах и, так уж совпало, все они находятся на берегу моря, поэтому все берега в программе самые настоящие.

В первой серии – встреча с музыкантом Андреем Макаревичем в Иерусалиме. C ним и его женой Эйнат Кляйн Андрей Титов поговорит об эмиграции, музыке, о хорошем вине, и, конечно, о самом Иерусалиме – городе, в котором заключена целая Вселенная.

„Идея проекта показалась мне настолько увлекательной, что про себя я сказал „да“ еще до того, как во время первой встречи продюсер закончил свою речь. И для меня лично, и для всех зрителей это уникальная возможность посмотреть, как у известных и интересных людей из России получилось прижиться на новом месте, обосноваться на других берегах. Ведь в современном мире понятие границ весьма условное, и многие задумываются о переезде в другую страну. Но, как говорится, не надо путать туризм и эмиграцию. Важно понимать, что наши герои – вынужденные эмигранты, уехавшие по причине несогласия с политикой своей страны. Тем более интересны разговоры на сложные темы, помогающие понять, почему моральные принципы перевешивают личный комфорт и толкают на выход из зоны комфорта, почему убеждения оказываются дороже куска хлеба с маслом и красной икрой“, – поделился Андрей Титов.