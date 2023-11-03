Кино
03.11.2023, 15:30

Триллер „Вышка“ получит два продолжения

 
Вышка
Вышка
ФОТО: Youtube

Триллер о выживании „Вышка“, вышедший в 2022 году, станет франшизой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что фильм получит два сиквела. На момент выхода картина стала коммерческим хитом для киностудии Lionsgate, заработав 20 миллионов долларов при бюджете в три миллиона долларов. Съемки продолжения стартуют в июне 2024 года. Пока, впрочем, неизвестно, по какому пути пойдут авторы. Можно, например, продолжить приключения той же героини в других локациях. А можно отправить на другую вышку других героев.

„Вышка“ — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

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