Триллер „Вышка“ получит два продолжения

Сообщается, что фильм получит два сиквела. На момент выхода картина стала коммерческим хитом для киностудии Lionsgate, заработав 20 миллионов долларов при бюджете в три миллиона долларов. Съемки продолжения стартуют в июне 2024 года. Пока, впрочем, неизвестно, по какому пути пойдут авторы. Можно, например, продолжить приключения той же героини в других локациях. А можно отправить на другую вышку других героев.