ФОТО | Все краски природы! Татьяна Тридворнова провела мастер-класс по созданию осенних цветочных композиций

В первый день ноября в Таллиннской центральной библиотеке собралось множество людей, интересующихся флористикой Зеленой столицы, чтобы оценить природную красоту и разнообразие парков и зеленых насаждений Таллинна.

Это была возможность провести волшебный день, узнать больше об осенней природе и создать осенние цветочные композиции под руководством флориста с мировым именем Татьяны Тридворновой.

Татьяна Тридворнова: „Это была особый мастер-класс по созданию цветочных композиций, основные части которых можно найти в каждом парке и саду Таллинна. Ключевыми словами были замечательные растения Эстонии, долговечность декораций и создание настроения“.

В декабре флорист Татьяна Тридворнова откроет серию зимних мероприятий „Яркие зимние вечера в Таллинне“, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте Tallinna Lilleball и Piletilevi.