В Таллинн в рамках юбилейного тура приедет известный композитор Майк Олдфилд

Майку Олдфилду было всего 17 лет, когда он написал Tubular Bells. Альбом получил мировой признание после того, как его заглавная композиция прозвучала в фильме „Изгоняющий дьявола“ (The Exorcist), ставшем классикой среди фильмов ужасов. Tubular Bells стал самым продаваемым инструментальным альбомом в истории, и этот факт возвел Майка Олдфилда в статус объекта всеобщего поклонения.

Tubular Bells 50th Celebration Tour – это музыкальное событие, подобные которому происходят не часто. На сцене выступит ансамбль, умело собранный давним музыкальным соратником Майка Олдфилда, аранжировщиком Робином А. Смитом. Вниманию слушателей будут представлены прекрасные композиции, некогда вошедшие в альбом Tubular Bells, а также другие бессмертные хиты Майка Олдфилда. Публике будет предложено совершить музыкальное путешествие по различным жанрам, начиная от прогрессивного рока и электроники и заканчивая блюзом, фолком, джазом и классикой.

Робин А. Смит был рядом с Майком Олдфилдом и в турах Tubular Bells 2 и Tubular Bells 3. „Премьера шоу состоялась в Лондоне в августе 2021 года, и мы удостоились всеобщего признания“, – вспоминает Смит. „Это выражение преклонения Майку Олдфилду, являющемуся, на мой взгляд, одним из величайших композиторов Англии за последнее столетие. Для меня было большой честью исполнять это уникальное произведение вместе с другими музыкантами. Сейчас, в наши дни, оно воспринимается так же свежо, как в 1971 году, когда Майк создал его. И мне нравится, что у меня есть возможность исполнять его как для новой публики, так и для тех, кто – как и я – очарован им на протяжении многих лет“.