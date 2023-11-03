Гран-при международного фестиваля - наш. Ребята из Эстонии покорили Дубай

По словам директора модельного агентства „Angel Models Agency“ Анны Микконен, в этом году Эстония увозит не только престижные титулы, но и Гран-при фестиваля. „Очень приятно, что наши ребята выступили достойно и с гордостью могут возвращаться домой“, - сказала Анна.

Лаура Силласте добавила, что немного волновалась перед финалом. „Вроде всё было хорошо, но как обычно какая-то мелочь мешает полностью раскрыться. У меня этими мелочами стали новые туфли, которые в жаркую погоду стали крайне неудобными. Подобные проблемы были не только у меня“, - поделилась Лаура. „На самом деле, я очень довольна результатом, ведь помимо титула меня отметили специальным призом за лучший талант. Я не смогла выступить с номером на сцене, так как мой номер - это игра на фортепиано, а его не оказалось в гостинице. У нас была запись моего выступления, и жюри его оценило. Жаль, что я не смогла выступить перед ними лично с моим номером“, - добавила она.

Элис Силласте поделилась, что всё-таки немного расстроилась, ведь главная победа досталась не ей. „Понимаю, что участников много, и все выступили достойно, а победительница действительно заслужила этого. Но втайне я тоже мечтала о Гран-при фестиваля“, - сказала Элис, которая заняла первое место в своей возрастной категории и была отмечена специальным призом за лучший социальный проект.

Получивший Гран-при фестиваля Даниэль Веретюк сказал, что в первые секунды после объявления его имени он просто застыл на месте и не сразу понял, что Гран-при вручат именно ему. „Когда прозвучало моё имя, я просто не мог в это поверить. Меня вытолкнули на сцену для вручения приза. Это кажется нереальным, и я действительно очень рад победе. Это очень приятное чувство“, - поделился впечатлениями Даниэль.

В фестивале принимали участие более 40 детей и подростков со всего мира. Ребята из Эстонии завоевали на фестивале Little Miss & Little Mister United World 2023 следующие титулы: