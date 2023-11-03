ФОТО | „Развивает смелость и выносливость“! Элина Нечаева рассказала о своем новом экстремальном хобби

„Когда идешь резвиться на волнах с холодным северным ветром, то это развивает смелость и физическую выносливость“, -говорит Элина о своем экстремальном увлечении.

„Я уже много лет любовалась теми нереально храбрыми и крутыми людьми, которым удается подчинять себе ветер и море“, - призналась певица. Поэтому она наконец решилась обратиться в школу кайтсерфинга Time to Surf.

Подтолкнули ее к этому слова канадского предпринимателя и спикера Эрика Эдмидса, который в своей лекции рассказывал о том, как важно и полезно выходить за пределы зоны комфорта.

Элина рассказывает, что новые эмоции и опыт дарят ей вдохновение для творчества: „Каждый день я пытаюсь испытать что-то новое, что создает в моем мозгу новые нейронные связи. Иногда для этого достаточно просто пойти домой другой дорогой, открыть для себя новый рецепт или сделать что-то другое вместо привычной тренировки“.