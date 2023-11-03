Подруга Мэттью Перри раскрыла детали разговора с ним за день до смерти

В разговоре с Daily Mail модель подтвердила, что никаких признаков плохого самочувствия у актера не заметила. „Я хочу подчеркнуть, что он был в чрезвычайно хорошем настроении и с энтузиазмом рассказывал мне о том, что у него намечается в жизни“, — сообщила она. Афинна, которая, как выяснилось, была близкой подругой Мэттью, рассказала, что последние годы он действительно вел трезвый образ жизни и, более того, планировал просвещать тех, кто борется с алкоголизмом и наркоманией.

Девушка подчеркнула, что не планировала давать заявления о смерти друга, однако после того, как ее личность распознали по снимкам, отказываться от комментария не стала, чтобы не плодить слухи. „Он был таким счастливым и энергичным. Пожалуйста, воздержитесь от любых спекуляций вокруг его смерти и знайте, что этот человек вернулся к жизни и действительно заслуживал больше времени на этой земле. Наша индустрия развлечений действительно потеряла легенду. Покойся с миром“, — подытожила Афинна.