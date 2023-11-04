04.11.2023, 09:43
ФОТО | Да будет кино! На торжественное открытие фестиваля PÖFF собрались сливки культурного общества Эстонии(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году фестиваль „Темных ночей“ или PÖFF проходит в 27 раз и, согласно традиции, гости открытия кинофестиваля позируют на черной ковровой дорожке с волками PÖFF.
В пятницу в концертном зале Alexela был дан торжественный старт кинофестивалю.
Секретный ядерный проект Югославии выходит из-под контроля - именно с этого малоизвестного исторического факта начинается триллер Драгана Бьелогрлича „Стражи формулы“, который открыл кинофестиваль в Таллинне.
В рамках открытия фестиваля была вручена премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актеров. Также, помимо прочего, был показан украинский аудиовизуальный художественный проект „Муралы“, который показал разрушения войны через граффити Бэнкси.