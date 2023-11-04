Культура
04.11.2023, 09:43

ФОТО | Да будет кино! На торжественное открытие фестиваля PÖFF собрались сливки культурного общества Эстонии

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PÖFFi avapidu 2023
PÖFFi avapidu 2023
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В этом году фестиваль „Темных ночей“ или PÖFF проходит в 27 раз и, согласно традиции, гости открытия кинофестиваля позируют на черной ковровой дорожке с волками PÖFF.

В пятницу в концертном зале Alexela был дан торжественный старт кинофестивалю.

Секретный ядерный проект Югославии выходит из-под контроля - именно с этого малоизвестного исторического факта начинается триллер Драгана Бьелогрлича „Стражи формулы“, который открыл кинофестиваль в Таллинне.

В рамках открытия фестиваля была вручена премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актеров. Также, помимо прочего, был показан украинский аудиовизуальный художественный проект „Муралы“, который показал разрушения войны через граффити Бэнкси.

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