Стала известна цель приезда Аллы Пугачевой в Россию

Как сообщил Telegram-каналу источник из окружения Примадонны, она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит. Также в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу Максиму Галкину решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

По данным источника Shot, Алла Пугачева давно завещала все свое имущество младшим детям. Но владельцем замка в подмосковной деревне Грязь по-прежнему является ее муж. Предварительно, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием их детьми этого самого замка. Также ее целью были некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты на Кипре.

По некоторым данным, Примадонна может посетить церемонию прощания с народным артистом дирижером Юрием Темиркановым, который скончался накануне в возрасте 84 лет.