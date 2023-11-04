Андрей Губин ответил на обвинения в краже песни „Мальчик-бродяга“
Певец Андрей Губин в беседе с Woman.ru не исключил, что мог позаимствовать ноты песни „Мальчик-бродяга“ у композиции продюсера и аранжировщика Сергея Конева.
Сергей Конев назвал песню „Мальчик-бродяга“ Губина точной копией его „Одинокого волка“. При этом он добавил, что не имеет претензий к исполнителю.
„Мы были молодые ребята, встретились, он показал мне свои песни, я ему свои. У каждого было что-то законченное. Потом я у него немного позаимствовал из его ’’Одинокого волка’’, но несильно“, — признался Губин.
Исполнитель пояснил, что его композиция вышла более простонародной, в то время как песня Конева была сделана по-европейски. „Мы с ним как-то встретились, оба уже были достаточно известны, нам было примерно по 23 года. Я ему: „Ты же слышал „Мальчика-бродягу“? Говорят, что там один куплет твой упер’’. Он послушал и ответил: „Нет, не упер’’, На этом и закончили“, — вспомнил Губин.