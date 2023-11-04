Лепс признался, что у него есть внебрачный сын

Вот что стало известно о тайном наследнике. Он — уже взрослый мужчина, у него у самого есть своя семья, вполне сложившаяся карьера. Поэтому поводов как-то участвовать в его жизни у Лепса нет. Более того, музыкант и видел-то своего внебрачного сына лишь однажды.

В том, что у него есть ребенок „на стороне“, сам Лепс не видит ничего необычного. По его словам, внебрачные дети есть практически у всех, в том числе и артистов. Просто многие стараются не предавать огласке такие факты.

Напомним, до этого признания считалось, что у Лепса — четверо детей. Старшая Инга родилась в первом браке музыканта. Еще трое — Иван, Николь и Ева — появились во время брака с Анной Лепс. С ней музыкант развелся два года назад, признав, что это именно он виноват в расставании.