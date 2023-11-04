Сбитая Шварценеггером велосипедистка спустя почти год после ДТП подала в суд(1)
Бывший губернатор Калифорнии сбил женщину 5 февраля, находясь за рулем своего автомобиля в Лос-Анджелесе. В иске указывается, что внедорожник „железного Арни“ ехал со слишком высокой скоростью, что и стало причиной ДТП, — переводит The Voice.
„В столкновении виноват Арнольд, который ехал с превышением скорости и недостаточно внимательно следил за ситуацией на дороге“, ― заявила пострадавшая. Ранее указывалось, что столкновение произошло после того, как велосипедистка решила сделать резкий маневр и свернула налево в полосу артиста.
Шварценеггер не успел в такой ситуации нажать на тормоза. Актер утверждал, что ехал не с высокой скоростью: это подтверждали и очевидцы. Однако даже при этом женщина получила травмы: ей потребовалась госпитализация.
Арнольд забрал велосипед пострадавшей и отвез его в ремонт. Блогеры посчитали, что женщина захотела получить денежную компенсацию от актера, поэтому она и подала в суд.