Сбитая Шварценеггером велосипедистка спустя почти год после ДТП подала в суд

„В столкновении виноват Арнольд, который ехал с превышением скорости и недостаточно внимательно следил за ситуацией на дороге“, ― заявила пострадавшая. Ранее указывалось, что столкновение произошло после того, как велосипедистка решила сделать резкий маневр и свернула налево в полосу артиста.

Шварценеггер не успел в такой ситуации нажать на тормоза. Актер утверждал, что ехал не с высокой скоростью: это подтверждали и очевидцы. Однако даже при этом женщина получила травмы: ей потребовалась госпитализация.

Арнольд забрал велосипед пострадавшей и отвез его в ремонт. Блогеры посчитали, что женщина захотела получить денежную компенсацию от актера, поэтому она и подала в суд.