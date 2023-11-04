Шоубиз
04.11.2023, 16:30

Сбитая Шварценеггером велосипедистка спустя почти год после ДТП подала в суд

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TELEVISION-FUBAR/PREMIERE
TELEVISION-FUBAR/PREMIERE
ФОТО: MARIO ANZUONI | REUTERS

Бывший губернатор Калифорнии сбил женщину 5 февраля, находясь за рулем своего автомобиля в Лос-Анджелесе. В иске указывается, что внедорожник „железного Арни“ ехал со слишком высокой скоростью, что и стало причиной ДТП, — переводит The Voice.

„В столкновении виноват Арнольд, который ехал с превышением скорости и недостаточно внимательно следил за ситуацией на дороге“, ― заявила пострадавшая. Ранее указывалось, что столкновение произошло после того, как велосипедистка решила сделать резкий маневр и свернула налево в полосу артиста.

Шварценеггер не успел в такой ситуации нажать на тормоза. Актер утверждал, что ехал не с высокой скоростью: это подтверждали и очевидцы. Однако даже при этом женщина получила травмы: ей потребовалась госпитализация.

Арнольд забрал велосипед пострадавшей и отвез его в ремонт. Блогеры посчитали, что женщина захотела получить денежную компенсацию от актера, поэтому она и подала в суд.

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