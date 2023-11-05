К Вике Цыгановой нагрянули с обыском (или нет)(3)
Кажется, интервью, которое Юрий Дудь взял у четы Цыгановых, запустило какие-то необратимые процессы. Само интервью моментально разлетелось на мемы и цитаты — и это, кажется, не очень порадовало сторонников „триединой святой Руси“.
Через пару дней Вадим Цыганов получил довольно однозначные сигналы о том, что наговорил лишнего и поспешил заявить, что никакого интервью не было: всё это проделки нейросети. Ранее так пытался оправдаться Иосиф Пригожин после перехваченного разговора, где он очень критично высказывался о российской власти и развязанной войне в Украине.
Вчера вечером „взорвались“ аккаунты Цыгановых. Вика выдала довольно странный набор букв: „пр шли с обыском. ищут настучала сабчак помогате. номераа знаите. званите скарееее“. Тут же и глава семьи выложил видео с напуганным собой.
Через некоторое время певица вновь вышла на связь с не менее загадочным посланием: „расходимся. улики изьяли. туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику . Александра Пушкина“.
„Все закончилось . Искали улики… Хороших выходных . коментарии все завтра на нашей кухне вместе с шаманом в 12.00“ — завершила она этот нелёгкий вечер.
Ничего не понятно, но очень интересно!