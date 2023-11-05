Русский театр ищет нового руководителя(7)
Русский театр Эстонии объявил открытый конкурс на должность члена правления - руководителя учреждения. Приём заявлений от соискателей продлится до 1 декабря. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте театра.
В числе прочего кандидату нужно будет написать эссе, отвечающее на вопрос о роли Русского театра Эстонии в современном эстонском обществе, о предыдущем опыте соприкосновения кандидата с театральным искусством и о том, что мотивировало кандидата возглавить Русский театр Эстонии. Среди желательных навыков: опыт успешного управления учреждением или компанией, умение справляться со стрессами, общие знания в области экономики.
Член правления избирается советом театра. Договор с членом правления заключается сроком до пяти лет. Новый руководитель начнет работать с февраля 2024 года. У действующего руководителя Светланы Янчек, которая руководит театром с февраля 2022 года, заканчивается договор.