Русский театр ищет нового руководителя

В числе прочего кандидату нужно будет написать эссе, отвечающее на вопрос о роли Русского театра Эстонии в современном эстонском обществе, о предыдущем опыте соприкосновения кандидата с театральным искусством и о том, что мотивировало кандидата возглавить Русский театр Эстонии. Среди желательных навыков: опыт успешного управления учреждением или компанией, умение справляться со стрессами, общие знания в области экономики.