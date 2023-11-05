Вторая жена Альберта Филозова найдена мертвой в его квартире

78-летняя Алла Александровна, театровед в ГИТИСе, находилась в квартире, где провел последние дни ее бывший муж. Женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью, но прибывшие на вызов врачи не смогли стабилизировать состояние.

Незадолго до смерти здоровье экс-супруги Филозова все чаще и чаще подводило: три недели назад ее госпитализировали после падения. Женщина шла из одной комнаты в другую, потеряла равновесие и упала на ровном полу в коридоре.

Врачей вызвал сын, который в тот момент находился дома. Прибывшие медики забрали театроведа в больницу, где сделали рентген и поставили диагноз. Оказалось, у бывшей супруги Филозова сломано левое бедро. От травмы женщина так и не оправилась.

Ранее сообщалось, что женщине должны были провести операцию. Однако медики прибегают к столь радикальным методам при поступлении пациентов преклонного возраста крайне редко. Поэтому некоторые предполагают, травма могла иметь серьезные последствия.

Божена Рынска рассказала, как проходили последние дни Аллы Александровны. По ее словам, незадолго до смерти женщина впала в депрессию, несмотря на регулярный уход. Сын помогал маме и надеялся, что она поправится.

„Алла Филозова умерла. Спасибо всем, кто скидывал Андрею денег. Он совсем не мог работать, потому что мама до кучи еще и ногу сломала. Дементная мама с инсультом, да еще и со сломанной ногой… это был кошмар. Но благодаря вашей помощи Андрей накупил ей всего, и матрас какой-то потрясающе мягкий, и ходунки, и дорогие лекарства, и главное, сразу нанял реабилитаторку с мамой заниматься, чтобы поставить ее на ноги, и нога у нее быстро заживала, и она стояла уже и ходила даже немножко, но жить больше не хотела“, — заявила она.

Алла Александровна была второй женой Альберта Леонидовича. В 1968 году у пары родился сын Андрей. Однако брак все же распался и артист в 1986-м женился снова, его избранницей стала администратор Киевской киностудии Наталья Тоцкая.