Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями

Сын Кардашьян — первый ее ребенок от 47-летнеего барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, за которого она вышла замуж весной прошлого года. Радостное событие пара пока не комментирует. Уверены, это лишь дело времени.

Незадолго до того, как большом семействе Кардашьян-Баркер произошло пополнение, Трэвис рассказывал, что срок, когда Корни будет рожать, выпадает как раз на Хэллоуин. А вот с именем для новорожденного все было решено еще летом. Малыша решили назвать необычным именем - Рокки Тринадцатый. В интервью со своей старшей дочерью Алабамой, которое вышла в рамках GOAT Talk от Complex в июле, Трэвис объяснил его значение так: „Рокки Джордж играл на гитаре в Suicidal Tendances, а 13 — это просто величайшее число за все время“.

Алабама не сразу, но поддержала выбор отца. „У нас у всех очень аутентичные, странные имена“, — сказала она.

Напомним, путь к тому, чтобы еще раз испытать радость материнства, для Кортни Кардашьян был не простым. Чтобы забеременеть, она прошла несколько процедур ЭКО, но все они оказались безуспешными. В конце прошлого года она прекратила лечение. Беременность неожиданно наступила естественным путем. Правда, без осложнений не обошлось. В сентябре, когда Кортни была уже на большом сроке, потребовалась операция, чтобы спасти жизнь малыша.

Кроме новорожденного мальчика у звезды реалити-шоу есть трое детей от Скотта Диссика - сыновья Мейсон и Рейн, а также дочь Пенелопа.