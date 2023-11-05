Шоубиз
05.11.2023, 17:00

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями

 
Travis Barker and Kourtney Kardashian Attend the Ribbon Cutting Ceremony at the Newly Opened Crossroads Kitchen at The Commons at Calabasas
Travis Barker and Kourtney Kardashian Attend the Ribbon Cutting Ceremony at the Newly Opened Crossroads Kitchen at The Commons at Calabasas
ФОТО: Alberto E. Rodriguez | AFP

Старшая из сестер Кардашьян, 44-летняя Кортни, снова стала мамой. По данным проверенных источников издания People, еще в начале недели Кортни родила мальчика в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, — сообщает Hello.

Сын Кардашьян — первый ее ребенок от 47-летнеего барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, за которого она вышла замуж весной прошлого года. Радостное событие пара пока не комментирует. Уверены, это лишь дело времени.

Незадолго до того, как большом семействе Кардашьян-Баркер произошло пополнение, Трэвис рассказывал, что срок, когда Корни будет рожать, выпадает как раз на Хэллоуин. А вот с именем для новорожденного все было решено еще летом. Малыша решили назвать необычным именем - Рокки Тринадцатый. В интервью со своей старшей дочерью Алабамой, которое вышла в рамках GOAT Talk от Complex в июле, Трэвис объяснил его значение так: „Рокки Джордж играл на гитаре в Suicidal Tendances, а 13 — это просто величайшее число за все время“.

Алабама не сразу, но поддержала выбор отца. „У нас у всех очень аутентичные, странные имена“, — сказала она.

Напомним, путь к тому, чтобы еще раз испытать радость материнства, для Кортни Кардашьян был не простым. Чтобы забеременеть, она прошла несколько процедур ЭКО, но все они оказались безуспешными. В конце прошлого года она прекратила лечение. Беременность неожиданно наступила естественным путем. Правда, без осложнений не обошлось. В сентябре, когда Кортни была уже на большом сроке, потребовалась операция, чтобы спасти жизнь малыша.

Кроме новорожденного мальчика у звезды реалити-шоу есть трое детей от Скотта Диссика - сыновья Мейсон и Рейн, а также дочь Пенелопа.

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