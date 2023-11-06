Пока в России думали, что делать с Пугачевой, она опять уехала(5)
Певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию из Израиля в начале ноября, уже уехала в Латвию — ее муж Максим Галкин опубликовал их совместное фото, сделанное в латвийском городе Сигулда. Об этом сообщает Meduza.
„Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!“, — написал Галкин.
Об отъезде певицы пишут многие российские СМИ. В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова заявила изданию „Подъем“, что не может комментировать эту информацию. „Вы не верите Максиму Галкину?“, — добавила она.
Алла Пугачева покинула Россию вскоре после того, как Максима Галкина объявили „иностранным агентом. Тогда же певица опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в „в ряды иноагентов своей любимой страны“.
В начале ноября российские СМИ сообщили, что Пугачева вернулась в Россию. В частности, РИА Новости и телеграм-канал Baza писали, что певица въехала в РФ через погранпереход в Псковской области, граничащей с Латвией, Эстонией и Беларусью.
Приезд Пугачевой прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что любой „добропорядочный и законопослушный“ гражданин России „может свободно возвращаться на свою родину и так же свободно ее покидать“. Доносились и более радикальные призывы. Например, активисты движения „Зов народа“ потребовали задержать и допросить певицу на предмет её участия в финансировании ВСУ Впрочем, „зов народа“ правоохранительными органами услышан не был.