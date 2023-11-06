Пока в России думали, что делать с Пугачевой, она опять уехала

„Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!“, — написал Галкин.

Об отъезде певицы пишут многие российские СМИ. В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова заявила изданию „Подъем“, что не может комментировать эту информацию. „Вы не верите Максиму Галкину?“, — добавила она.

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после того, как Максима Галкина объявили „иностранным агентом. Тогда же певица опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в „в ряды иноагентов своей любимой страны“.

В начале ноября российские СМИ сообщили, что Пугачева вернулась в Россию. В частности, РИА Новости и телеграм-канал Baza писали, что певица въехала в РФ через погранпереход в Псковской области, граничащей с Латвией, Эстонией и Беларусью.

Приезд Пугачевой прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что любой „добропорядочный и законопослушный“ гражданин России „может свободно возвращаться на свою родину и так же свободно ее покидать“. Доносились и более радикальные призывы. Например, активисты движения „Зов народа“ потребовали задержать и допросить певицу на предмет её участия в финансировании ВСУ Впрочем, „зов народа“ правоохранительными органами услышан не был.