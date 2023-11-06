ФОТО | Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе: звезды сериала „Друзья“ плакали и утешали друг друга

54-летнего актера похоронили на кладбище Форест-Лоун, расположенном менее чем в миле от студии Warner Bros, где снимали сериал „Друзья“. Здесь похоронены многие известные артисты, как Элизабет Тейлор, Керри Фишер и Пол Уокер. Здесь же проходили похороны Майкла Джексона.

Церемония прощания с Мэттью Перри была закрытой, на ней присутствовало около 20 друзей и близких актера.

В частности, попрощаться с другом и коллегой пришли звезды сериала „Друзья“ Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер. Чуть позже на похороны приехал и Мэтт Леблан.

Также на похоронах присутствовали мать Мэттью Перри, 84-летняя Сюзанна Моррисон, его отец, 82-летний Джон Перри и отчим, 76-летний Кот Моррисон.

Напомним, что смерть Мэттью Перри констатировали 28 октября. Тело актера нашли в джакузи в его особняке в Лос-Анджелесе. По мистическому совпадению, за несколько дней до смерти Перри в своем Instagram разместил фото в том же джакузи, где умер.