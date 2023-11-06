Культурная столица Европы приглашает! Стинг выступит на Тартуском певческом поле со специальным концертом

Стинг исполнит в Тарту все любимые музыкальные хиты, в том числе также композиции со времен группы The Police. На концерте прозвучат хиты всех времен, такие как „Fields of Gold“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ и многие другие любимые всеми песни. На сцену в Тарту Стинг выйдет в сопровождении рок-ансамбля.

При выборе большого артиста команда культурной столицы учитывала как творчество Стинга, так и его общественное влияние, которое совпадает с концепцией Тарту 2024 „Искусство выживания“. „Как в своем творчестве, так и в общественной жизни Стинг исходит именно из тех ценностей и знаний, которые помогут нам в будущем жить лучше. Легенда нескольких поколений понравится зрителям всем возрастов. Речь идет об артисте с золотым репертуаром“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс.

Стинг является экологическим активистом, что очень связано с экологическими темами культурной столицы, которые находятся в центре программы. Тарту 2024 покроет четверть Эстонии и организует более тысячи мероприятий, исходя из экологических принципов, в том числе концерт Стинга.

Секрет продолжительной карьеры Стинга прост, артист сказал об этом в мае этого года в интервью. „Я очень любопытен! И в отношении своей музыки тоже. Я по-прежнему остаюсь учеником в музыке. Я репетирую каждый день. Я учусь“, сказал он. „Это удивительная мистика – понимать музыку, но я готов учиться. И если это причина, что я держусь всеми силами, то это достаточно хорошая причина чтобы продолжать“.

Стинг выступит 10 июня 2024 года на Тартуском певческом поле со своим специальным концертом „My Songs“. Члены фан-клуба Стинга смогут заранее получить доступ к эксклюзивной предварительной продаже билетов на сайте www.sting.com . Билеты поступят в продажу для членов концертного клуба Live Nation Estonia 8 ноября, открытая продажа начнется 10 ноября в 10:00 часов утра на сайте и в пунктах продажи билетов Piletilevi.