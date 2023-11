Культурная столица Европы приглашает! Стинг выступит на Тартуском певческом поле со специальным концертом

Стинг исполнит в Тарту все любимые музыкальные хиты, в том числе также композиции со времен группы The Police. На концерте прозвучат хиты всех времен, такие как „Fields of Gold“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ и многие другие любимые всеми песни. На сцену в Тарту Стинг выйдет в сопровождении рок-ансамбля.