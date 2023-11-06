06.11.2023, 15:30
Что пьет Яна Тоом во время съемок передачи? Телезрителей ETV озадачило содержимое стакана евродепутата(8)
ФОТО: Kollaaž: ERR / Delfi Meedia
На прошлой неделе в передачу „Esimene stuudio“ на канале ETV пришла депутат Европарламента и вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. Хотя она обсуждала серьезные темы, внимание телезрителей привлекло содержимое ее стакана, где вместо воды была какая-то мутная жидкость.
В „Esimene stuudio“ Яна Тоом рассказывала о поддержке и ходе дел в Центристской партии. Тем временем телезрители обратили свой взгляд на стакан политика - обычно на передачах у гостя стоит стакан с водой, которую говорящий может выпить, чтобы освежить горло. У Тоом же в стакане была мутная жидкость желтоватого цвета.