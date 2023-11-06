Что пьет Яна Тоом во время съемок передачи? Телезрителей ETV озадачило содержимое стакана евродепутата

В „Esimene stuudio“ Яна Тоом рассказывала о поддержке и ходе дел в Центристской партии. Тем временем телезрители обратили свой взгляд на стакан политика - обычно на передачах у гостя стоит стакан с водой, которую говорящий может выпить, чтобы освежить горло. У Тоом же в стакане была мутная жидкость желтоватого цвета.