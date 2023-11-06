ФОТО | Гурманы в сборе! Смотрите, кто пришел на гала-вечер престижной премии „Серебряная ложка“

Премия Silverspoon - самый известный эстонский гастрономический конкурс, выиграть который мечтают все эстонские рестораны и кафе. В этом году в конкурсе приняли участие 85 ресторанов и кафе, еду и обслуживание которых оценивали 150 независимых судей.

В этом году меню для гала-вечера подготовил шеф-повар Маттиас Дитер, чей ресторан 180° by Matthias Diether единственный в странах Балтии удостоился двух звезд „Мишлен“.

На праздничный вечер прибыло много предпринимателей, политиков и других известных гостей: например, Танель Падар, Кристина Оюланд и т.д.

Список победителей „Серебряной ложки“ смотрите здесь.