30 тысяч в месяц и не только: молодая возлюбленная выбила из Аль Пачино алименты

Сын Роман родился в июне и сразу же стал причиной разлада между родителями. Аль Пачино требовал от молодой возлюбленной Нур Альфаллы тест на отцовство. Звезда не хотел признавать сына. Потом, правда, поверил пассии и назвал день рождения Романа „особенным“.

Бумаги об единоличной опеке Нур Альфалла заполнила еще в сентябре. Однако пару продолжали видеть на совместных прогулках. Инсайдеры даже сообщали, что в отношениях у возлюбленных „все хорошо“. Теперь в это сложно поверить, учитывая счет, который Альфалла выставила Аль Пачино.

Бывшие возлюбленные наконец пришли к соглашению об опеке — и оно не в пользу Аль Пачино. Мэтру придется ежемесячно выплачивать алименты в размере 30 тысяч долларов. Кроме того, отец должен ежегодно вносить 15 тысяч долларов в образовательный фонд сына. И это еще не окончательная цифра: актера могут заставить выплатить еще 90 тысяч долларов в конце года, если это будет позволять размер его годового заработка.

В качестве разовой выплаты Пачино придется отдать бывшей еще 110 тысяч долларов. Эти деньги будут использованы на переезд Альфаллы с сыном в новый дом и покупку мебели.

По соглашению, физическая опека будет у матери, а Пачино сможет только навещать сына. Вместе родители будут принимать решение о том, где их ребенку проводить каникулы. Голос обоих будет учитываться и в вопросах обучения и внеклассных занятий.

К слову, роман с Пачино — не первая связь Альфаллы с пожилым мужчиной. В 2017 она встречалась с на тот момент 70-летним певцом Миком Джаггером. Потом переключилась на миллиардера Николаса Берггрюена, который был старше ее на 33 года. Причем, деньги здесь явно ни при чем: сообщается, что Нур из довольно обеспеченной семьи.