Культура
06.11.2023, 12:50

ФОТО | Битва титанов: NOËP и Gameboy Tetris устроили музыкальный баттл. Кто победил?

 
Red Bull Spoundclash
Red Bull Spoundclash
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

В субботу вечером в Unibet Arena прошел масштабный музыкальный баттл, в котором между собой поборолись два известных эстонских артиста - NOËP и Gameboy Tetris.

В ходе баттла музыканты исполняли каверы в своем стиле на известные песни и на песни противника, а также свои известные и любимые многими хиты. На сцену вместе с ними вышли и другие исполнители, чтобы поддержать их.

Завершился концерт песней „Привет, город Нарва“ - Gameboy Tetris и Nublu исполнили свой хит „Für Oksana“.

В итоге первый титул Red Bull SoundClash в этот раз завоевал Gameboy Tetris, оказавшийся любимцем публики.

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