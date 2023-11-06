06.11.2023, 12:50
ФОТО | Битва титанов: NOËP и Gameboy Tetris устроили музыкальный баттл. Кто победил?
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в Unibet Arena прошел масштабный музыкальный баттл, в котором между собой поборолись два известных эстонских артиста - NOËP и Gameboy Tetris.
В ходе баттла музыканты исполняли каверы в своем стиле на известные песни и на песни противника, а также свои известные и любимые многими хиты. На сцену вместе с ними вышли и другие исполнители, чтобы поддержать их.
Завершился концерт песней „Привет, город Нарва“ - Gameboy Tetris и Nublu исполнили свой хит „Für Oksana“.
В итоге первый титул Red Bull SoundClash в этот раз завоевал Gameboy Tetris, оказавшийся любимцем публики.