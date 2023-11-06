Экстренно госпитализирован артист Юрий Соломин

По данным источника Юрию Мефодьевичу стало плохо на прогулке — он потерял сознание и упал. Сейчас артист находится в больнице в тяжёлом со

В июне актёру и режиссёру театра и кино исполнилось 88 лет. Он играл в таких фильмах, как „Обыкновенное чудо“ и „Адъютант его превосходительства“. Режиссировал „Ревизор“ и „Скандальное проишествие в Брикмилле“.

С 1988 года является художественным руководителем Малого театра, последнее (на сегодня) продление контракта было подписано в 2019 году.

Трижды поставил на сцене „Лес“ Александра Островского — в России, Болгарии и Финляндии.